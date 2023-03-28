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الجميل: لم أتعدّ على أحد والجميع يعرفون أخلاقي وما جرى اليوم باتَ في عهد الرئيس بري ولن أقول أكثر من ذلك

Lebanon 24
28-03-2023 | 07:45
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lebanon 24
29/03/2023 04:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
خليل: أدعو إلى وضع اليد على ما حصل اليوم في مجلس النواب وليس مسموحاً لأي أحد أن يتطاول على غيره ومتمسّك بقناعاتي وبكل ما أقول
lebanon 24
29/03/2023 04:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: ما حصل اليوم خطيرٌ جداً وإذا كان الأمر محصوراً بفقدان أحد النواب أعصابه فإننا سنمرّ عنه لكن نتمنى ألا يكون الجو العام هكذا لأن الوضع عندها سيكونُ سيئاً جداً
lebanon 24
29/03/2023 04:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: ما حصل داخل جلسة اللجان النيابية المشتركة أضعُه في عهدة الرئيس نبيه بري ولن أكشف عما حصل خلالها لأنه من الممكن أن يؤدي إلى فتنة
lebanon 24
29/03/2023 04:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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