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خليل: حركة "أمل" حركة قاتلت من أجل لبنان وما زالت تُناضل وهي الحريصة على السلم الأهلي بعكس جهاتٍ رفعت شعار "لكم لبنانكم ولنا لبناننا" بسبب "الساعة"

Lebanon 24
28-03-2023 | 07:55
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