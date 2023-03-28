خليل: حركة "أمل" حركة قاتلت من أجل لبنان وما زالت تُناضل وهي الحريصة على السلم الأهلي بعكس جهاتٍ رفعت شعار "لكم لبنانكم ولنا لبناننا" بسبب "الساعة"

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