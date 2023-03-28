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خليل: أدعو إلى وضع اليد على ما حصل اليوم في مجلس النواب وليس مسموحاً لأي أحد أن يتطاول على غيره ومتمسّك بقناعاتي وبكل ما أقول

Lebanon 24
28-03-2023 | 07:57
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