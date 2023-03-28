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أبي خليل رداً على مطالبة النائب سامي الجميل نشر تسجيلات الجلسة: أنا تقدّمت بقانون الشفافية المطلقة لنشر كل مداولات الجلسات ومن الجيد أن يكون رأيُ الجميل كذلك وأطالبه بالتصويت معي على القانون

Lebanon 24
28-03-2023 | 08:38
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