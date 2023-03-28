النائب قاسم هاشم لـ"لبنان24": لم يحصل أيّ مسّ بالمقدسات خلال جلسة مجلس النواب بعكس ما قال النائب سامي الجميل بل ما حصل هو نقاشٌ حاد بين عدد من النواب

Lebanon 24