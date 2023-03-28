Advertisement

أخبار عاجلة

النائب قاسم هاشم لـ"لبنان24": لم يحصل أيّ مسّ بالمقدسات خلال جلسة مجلس النواب بعكس ما قال النائب سامي الجميل بل ما حصل هو نقاشٌ حاد بين عدد من النواب

Lebanon 24
28-03-2023 | 08:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معلومات "الجديد": النائب آلان عون سيبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم مشاركة التيار الوطني الحر في الجلسة التشريعية
lebanon 24
29/03/2023 04:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: شهدنا خلال الجلسة صراخاً وحدّية بالنقاشات بين مختلف النواب وبالأحرى "ضاعت الطاسة" ومن تحدثوا بصوتٍ عالٍ كانوا كُثر
lebanon 24
29/03/2023 04:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سامي الجميل من مجلس النواب: عدم إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية سيؤدي إلى فوضى كبيرة في البلد
lebanon 24
29/03/2023 04:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ياسين ياسين: لم يحصل تضارب بين النواب بل ارتفعت الاصوات و"القلوب مليانة"
lebanon 24
29/03/2023 04:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:42 | 2023-03-28
20:42 | 2023-03-28
20:41 | 2023-03-28
20:31 | 2023-03-28
19:17 | 2023-03-28
19:09 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website