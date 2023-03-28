هاشم: لن نغوص في تفاصيل من شأنها أن تُؤجّج الوضع في البلد وكفى اللبنانيين شرور الإنقسام الذي برز بسبب التوقيت الصيفي وحقاً الناس "لعنت الساعة"

Lebanon 24