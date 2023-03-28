النائبة غادة أيّوب لـ"لبنان24": من غير المقبول والمسموح أن يتم إسكاتُ أي نائبٍ يعبّر عن رأيه في أمورٍ عامة وبإطارٍ دستوري وأخلاقيّ

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