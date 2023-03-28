أيوب: النقاش الحاد خلال جلسة اللجان النيابية المُشتركة ارتبطَ بمسألة الإنتخابات البلدية وبحقوق السحب الخاصة "SDR" وقد ذهبت الأمور إلى حدّ المسّ بكرامة الشهداء والعائلات التي ضحّت في سبيل لبنان

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