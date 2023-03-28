Advertisement

أخبار عاجلة

أيوب: النقاش الحاد خلال جلسة اللجان النيابية المُشتركة ارتبطَ بمسألة الإنتخابات البلدية وبحقوق السحب الخاصة "SDR" وقد ذهبت الأمور إلى حدّ المسّ بكرامة الشهداء والعائلات التي ضحّت في سبيل لبنان

Lebanon 24
28-03-2023 | 08:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب سيزار أبي خليل لـ"لبنان24" تعليقاً على ما حصل في جلسة اللجان النيابية المشتركة: مداولات اللجان سريّة وليست للنشر
lebanon 24
29/03/2023 04:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان القوي": الإعتراض على أمر التوقيت ليس طائفياً ويجب البت بملف الإنتخابات البلدية
lebanon 24
29/03/2023 04:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أيوب: النائب علي حسن خليل تعرّض لشهداء حزب "الكتائب اللبنانية" وهذا أمرٌ غير مقبول بتاتاً وتسجيلات الجلسة موجودة وندعو الرئيس بري بحكمته لمعالجة الأمر بسرعة
lebanon 24
29/03/2023 04:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: شهدنا خلال الجلسة صراخاً وحدّية بالنقاشات بين مختلف النواب وبالأحرى "ضاعت الطاسة" ومن تحدثوا بصوتٍ عالٍ كانوا كُثر
lebanon 24
29/03/2023 04:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:42 | 2023-03-28
20:42 | 2023-03-28
20:41 | 2023-03-28
20:31 | 2023-03-28
19:17 | 2023-03-28
19:09 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website