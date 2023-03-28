Advertisement

أخبار عاجلة

واشنطن: نؤيّد تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة جريمة "العدوان" الروسي على أوكرانيا (الشرق)

Lebanon 24
28-03-2023 | 12:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا "شرسة وغير مبررة" (الشرق)
lebanon 24
29/03/2023 04:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية لـ"الشرق": فرنسا ترفض المبررات الروسية لغزو أوكرانيا
lebanon 24
29/03/2023 04:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية ردا على واشنطن: لا نضع عقبات أمام عمليات التفتيش بموجب معاهدة "ستارت 3" (الشرق)
lebanon 24
29/03/2023 04:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تقارير أميركية: البنتاغون سيسلّم أوكرانيا عددا قليلا جدا من مركبات "برادلي" الأمر الذي سيبطئ بدء الهجوم المضاد (الشرق)
lebanon 24
29/03/2023 04:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:42 | 2023-03-28
20:42 | 2023-03-28
20:41 | 2023-03-28
20:31 | 2023-03-28
19:17 | 2023-03-28
19:09 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website