Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية العراقي يوجه بإعادة القائم بالأعمال في البحرين إلى بغداد بعد اعتراض المنامة "على سلوكه الدبلوماسي" (الشرق)

Lebanon 24
28-03-2023 | 14:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء البحرينية: وزارة الخارجية تستدعي القائم بالأعمال العراقي لمخالفته للأعراف الدبلوماسية وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية (سكاي نيوز)
lebanon 24
29/03/2023 04:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية العراقية لـ"الشرق": زيارة لافروف لبغداد تأتي لتعزيز جذب الاستثمار والاقتصاد وخاصة الطاقة
lebanon 24
29/03/2023 04:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية العراقية لـ"الشرق": الوفد الروسي يصل مساء اليوم إلى بغداد ويبدأ جدول أعماله غدا الاثنين
lebanon 24
29/03/2023 04:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
البحرين: استدعاء القائم بالأعمال العراقي لمخالفته الأعراف الدبلوماسية وتسليمه مذكرة احتجاج (العربية)
lebanon 24
29/03/2023 04:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:42 | 2023-03-28
20:42 | 2023-03-28
20:41 | 2023-03-28
20:31 | 2023-03-28
19:17 | 2023-03-28
19:09 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website