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الخارجية الأميركية: مخرج لبنان الوحيد من أزمته هو الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
30-03-2023 | 11:01
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