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وزير الدفاع الأوكراني: تسلمنا مدرعات كوغار وسترايكر الأميركية وهذه المساعدات تقربنا من النصر (الجزيرة)

Lebanon 24
30-03-2023 | 11:24
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