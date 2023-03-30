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وزير الخارجية الأميركي: قلقون من احتجاز مراسل وول ستريت جورنال في روسيا ونتواصل مع قنصليتنا هناك بهذا الشأن (الشرق)

Lebanon 24
30-03-2023 | 12:14
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