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المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": تم السماح لصحفي "وول ستريت جورنال" المعتقل في روسيا بالتواصل مع القنصلية

Lebanon 24
30-03-2023 | 13:12
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