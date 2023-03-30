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المركز الأورومتوسطي: زلزال بقوة 6.3 على مقياس ريختر يضرب سواحل تشيلي (العربية)

Lebanon 24
30-03-2023 | 13:42
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