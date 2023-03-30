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أخبار عاجلة
مكتب الرئيس الأوكراني: الروس يقصفون مدينة خاركيف بشكل مكثف من منطقة بيلغورود
Lebanon 24
30-03-2023
|
15:31
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