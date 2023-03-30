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وسائل إعلام أميركية: إغلاق قاعدة أندروز الجوية بولاية ميريلاند بعد الإبلاغ عن وجود شخص مسلح قرب سكن القاعدة (الجزيرة)

Lebanon 24
30-03-2023 | 15:44
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