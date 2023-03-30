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رئيس فنلندا: بلادنا أصبحت جاهزة الآن للانضمام للناتو بعد موافقة جميع أعضاء الحلف

Lebanon 24
30-03-2023 | 17:28
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