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الجيش الإسرائيلي يُعلن فرض إغلاق شامل لمدة 3 أيام على الضفة وقطاع غزة اعتبارا من الأربعاء (الحدث)

Lebanon 24
31-03-2023 | 05:57
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