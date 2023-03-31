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وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: خطر إستخدام سلاح نووي حاليا أعلى من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة

Lebanon 24
31-03-2023 | 10:18
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