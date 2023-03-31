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صندوق النقد الدولي: الموافقة على صرف فوري لنحو 2.7 مليار دولار لأوكرانيا (الشرق)
Lebanon 24
31-03-2023
|
14:13
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