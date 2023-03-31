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مجلس إدارة صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار

Lebanon 24
31-03-2023 | 16:39
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