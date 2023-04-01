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وزير خارجية مصر يؤكد لنظيره السوري دعم القاهرة لتسوية سياسية شاملة للأزمة السورية

Lebanon 24
01-04-2023 | 09:36
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