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جعجع: التركيبة السلطوية تختبئ خلف شعار التعايش الوطني والوحدة الوطنية الا انها في الحقيقة لم تدع اللبناني يتعايش سوى مع الفقر والعوز والسلاح غير الشرعي

Lebanon 24
01-04-2023 | 11:07
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