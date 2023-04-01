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جعجع: شاركنا 11 مرة في الجلسات النيابية وانتخبنا مرشحاً واضح الهوية بينما وضعوا أوراقاً بيضاء وأشباحاً في الدورة الأولى ليعطلوا النصاب في الدورة الثانية وكأنهم "لا بيحسوا ع دمن ولا بيذوقوا"

Lebanon 24
01-04-2023 | 11:22
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