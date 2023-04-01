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جعجع: يتحدثون عن المقاومة والصمود والكرامة وافشال المخططات الامبريالية فيما الشعب اللبناني من جنوبه الى شماله ومن غربه الى شرقه يبحث عن لقمة عيشه

Lebanon 24
01-04-2023 | 11:23
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