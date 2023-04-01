Advertisement

أخبار عاجلة

جعجع: من يريد الدويلة والسلاح غير الشرعي "يعمِلن عندو" لأننا نريد دولة تؤمن أبسط الحقوق لمواطنيها

Lebanon 24
01-04-2023 | 11:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كلمة ناريّة لجعجع: من يريدُ ابتزازنا "يروح يبلّط البحر"!
lebanon 24
02/04/2023 17:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن مصدر مسؤول من المستشارين الإيرانيين: وجودنا الشرعي تحت رعاية الدولة السورية هو لمواجهة الإرهابيين والمشروع التكفيري وعلى رأسهم "داعش"
lebanon 24
02/04/2023 17:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة بارزة تحظرُ "شات جي بي تي".. من هي؟
lebanon 24
02/04/2023 17:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز أمن الدولة الأوكراني يتهم رئيس "دير كييف" بالعمل لصالح روسيا
lebanon 24
02/04/2023 17:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:29 | 2023-04-02
10:23 | 2023-04-02
10:20 | 2023-04-02
10:17 | 2023-04-02
10:14 | 2023-04-02
10:06 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website