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أردوغان: سنضع اليوم حجر الأساس لإنشاء أكثر من 31 ألف وحدة سكنية في ألازيغ

Lebanon 24
01-04-2023 | 11:26
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