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شبكة القدس الإخبارية: إطلاق نار يستهدف حاجز بيت فوريك شرق نابلس - فلسطين المحتلة

Lebanon 24
01-04-2023 | 16:49
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