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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي ( شبكة قدس)

Lebanon 24
02-04-2023 | 01:22
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