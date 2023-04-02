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وزير خارجية اليابان: تم التوافق مع الجانب الصيني على إجراء حوار مشتركة على جميع المستويات (الشرق)

Lebanon 24
02-04-2023 | 03:29
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