Advertisement

أخبار عاجلة

الراعي: السياسي الحقيقي خادم وعندما لا يكون خادماً يكون سياسياً سيئاً وهو مدعو ليدّمر في ذاته خطية الفساد والتعدي على المال العام

Lebanon 24
02-04-2023 | 03:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميل: ما حصل اليوم خطيرٌ جداً وإذا كان الأمر محصوراً بفقدان أحد النواب أعصابه فإننا سنمرّ عنه لكن نتمنى ألا يكون الجو العام هكذا لأن الوضع عندها سيكونُ سيئاً جداً
lebanon 24
02/04/2023 16:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: انتخاب الرئيس لا يمكن أن يكون بالتحدي والكيد السياسي
lebanon 24
02/04/2023 16:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية العاملين ببنوك سويسرا تطالب بأن يكون خفض الوظائف ببنك كريدي سويس عند أدنى حد
lebanon 24
02/04/2023 16:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: كلّ ازماتنا السياسية والاقتصادية والاخلاقية تكمن في عدم توفير الخير العام وهذا هو السبب الأساس لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وهنا مكمن الفوضى وتفكيك أوصال الدولة
lebanon 24
02/04/2023 16:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:44 | 2023-04-02
09:35 | 2023-04-02
09:34 | 2023-04-02
09:30 | 2023-04-02
09:24 | 2023-04-02
09:02 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website