الشابة هبة جابر في مستشفى الجامعة الأميركيّة بحاجة ماسة لـ8 وحدات دم من أي فئة كانت كما أنها بحاجة ماسّة لبلاكيت اليوم بين الـ9 صباحاً والـ4 ظهراً.. التواصل عبر الأرقام التالية: 03769543 - 03069780

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