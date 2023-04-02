Advertisement

أخبار عاجلة

انهيار مبنى قيد الإنشاء في بغداد والبحث جارٍ عن مفقودين (العربية)

Lebanon 24
02-04-2023 | 04:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دمشق: انهيار أكثر من 270 مبنى في 4 محافظات سورية بشكل كامل (العربية)
lebanon 24
02/04/2023 16:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات السودانية تبحث عن عشرات المفقودين بعد مقتل 10 عمال بانهيار منجم للذهب شمالي البلاد
lebanon 24
02/04/2023 16:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي يطلب مضاعفة ميزانية الدفاع لمواجهة احتمالية انهيار النظام الدولي القائم (العربية)
lebanon 24
02/04/2023 16:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة في قطر... إنهيار مبنى من 4 طوابق والبحث عن ناجين (صور وفيديو)
lebanon 24
02/04/2023 16:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:44 | 2023-04-02
09:35 | 2023-04-02
09:34 | 2023-04-02
09:30 | 2023-04-02
09:24 | 2023-04-02
09:02 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website