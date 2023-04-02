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نتنياهو: مستمرون في الحرب ضد القوى التي تساند الإرهاب خارج حدودنا (الجزيرة)

Lebanon 24
02-04-2023 | 04:29
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