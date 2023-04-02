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الوفد السوري برئاسة معاون وزير الخارجية غادر دمشق اليوم متوجهاً إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي (سانا)

Lebanon 24
02-04-2023 | 04:49
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