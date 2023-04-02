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المطران عوده: البلد كلّه مُعطَّل إداراتُه مُعطّلة الموظفون مُضرِبون مصالحُ الناسِ مُعطّلة مليارات الليرات تُهدَر ونستجدي المعونة .. كيف لهم أنْ يعيشوا دون وَخزِ ضميرٍ وأنْ يناموا دون قلق؟

Lebanon 24
02-04-2023 | 05:00
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