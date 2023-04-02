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بوريل: الاتحاد الأوروبي سيتصدى لأي انتهاك من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن (العربية)

Lebanon 24
02-04-2023 | 05:08
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