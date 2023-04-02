"الجزيرة" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: مفوض الشرطة يرسل رسالة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يرفض فيها اقتراحه بإنشاء قوات تحت اسم "الحرس الوطني"

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