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أمين عام الناتو: فنلندا ستحصل على كل الضمانات الأمنية بانضمامها للحلف

Lebanon 24
04-04-2023 | 05:15
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