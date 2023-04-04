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رئيس الوزراء العراقي: الاتفاق مع إقليم كردستان سيمهد لإقرار الموازنة

Lebanon 24
04-04-2023 | 06:56
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