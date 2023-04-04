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فنلندا تُصبح رسميا العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (سكاي نيوز)
Lebanon 24
04-04-2023
|
08:54
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