الشيخ محمد بن زايد: الإمارات ستعمل مع إسرائيل و أشقائها العرب والشركاء الدوليين كافة لتفادي التصعيد الإقليمي ودعم مسار السلام والاستقرار (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24