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وكالة الأنباء الإماراتية: رئيس الإمارات يجري اتصالا مع نتنياهو ويؤكد العمل من أجل تفادي التصعيد الإقليمي ودعم السلام (الشرق)

Lebanon 24
04-04-2023 | 11:46
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