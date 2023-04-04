رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال إفطار دار الأيتام الإسلامية: في هذا الجو الرمضاني العابق بالايمان والتقوى يُسعدني أن أشارككم في هذا الإفطار مستذكراً وشاكراً القيّمين على مؤسسات الرعاية الإجتماعية ودار الأيتام

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