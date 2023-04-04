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ميقاتي: أعرف مدى الحزن والألم الذي يعتصر قلوبكم مما جرى ومن ردود الفعل التي صدرت عن إخوان لنا في المواطنة على قرار لم يشكل في جوهره اساءة لأحد ولم يستلزم كل هذا التجييش الطائفي البغيض

Lebanon 24
04-04-2023 | 12:35
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ميقاتي: إنّ هذه الثوابت الراسخة في رؤيتنا السياسية التي تدفعنا الى المعالجة بحكمة لم تجعلنا يوماً نساوم أو نتنازل عن حضور ودور وحقوق المكوّن الأساسي الذي نُمثّل وهذا ليس من باب الطروحات المذهبية،لكن لبنان محكوم بالتوافقية الطائفية
lebanon 24
06/04/2023 08:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إننا اذ نقدر الكثير من الأصوات الحكيمة التي عبّرت عن رفضها وادانتها للتجييش البغيض فاننا ندعو المرجعيات المعنية الى معالجة ذيول ما حصل ورأب الصدع
lebanon 24
06/04/2023 08:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: يأتي لقاؤنا اليوم في خضم أزمة خطيرة يشهدها وطننا ولعلّ ما يقلق أكثر هو الخطاب الطائفي المتفلّت الذي شهدنا أحد أبشع مظاهره في ما جرى قبل أيام وكأن البعض لم يتعظ مما مرّ بوطننا أو عاد اليه الحنين لحقبات الانقسام الأليم
lebanon 24
06/04/2023 08:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الطائفة السنية كانت ولا تزال وستبقى أم الصبي التي تمارس الفعل الوطني اللاطائفي على الدوام
lebanon 24
06/04/2023 08:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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