ميقاتي: أعرف مدى الحزن والألم الذي يعتصر قلوبكم مما جرى ومن ردود الفعل التي صدرت عن إخوان لنا في المواطنة على قرار لم يشكل في جوهره اساءة لأحد ولم يستلزم كل هذا التجييش الطائفي البغيض

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