ميقاتي: إننا اذ نقدر الكثير من الأصوات الحكيمة التي عبّرت عن رفضها وادانتها للتجييش البغيض فاننا ندعو المرجعيات المعنية الى معالجة ذيول ما حصل ورأب الصدع

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