ميقاتي: أدركُ تماماً عتبكم الضمني على ما جرى واستيعابنا بصدرنا ما حصل ولكن كونوا على ثقة بأن ما قمنا به جنّب وطننا مخاطر دفع اليها أصحاب السلوك الفتنوي الذي جرّ ويجّر الويلات على الوطن

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