ميقاتي: أكبر إساءة تُوجّه الى السُنّة هي في تحويلهم الى مذهب في مواجهة مذاهب أخرى فيما هم في الواقع أبناء دولة ملتزمون خيارها الدولة الحاضنة للجميع والعادلة مع الجميع

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