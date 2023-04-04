ميقاتي: عندما قبلت تولي رئاسة الحكومة كنت أدرك حجم المخاطر والتحديات التي ستواجه مهمتي ولكنني راهنت على أن الارادة الوطنية الجامعة ستدفع الجميع الى التعاون للبدء بالمعالجات المطلوبة

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